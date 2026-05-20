eurointegration.com.ua
20 Mai 2026, 18:20
8 466
Rutte a amenințat Rusia cu „consecințe devastatoare” în cazul utilizării armelor nucleare

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia se va confrunta cu consecințe dacă, în timpul exercițiilor comune cu Belarus privind potențialul nuclear, va decide să îl folosească împotriva Ucrainei.

Rutte a fost rugat să comenteze situația exercițiilor comune ruso-belaruse privind potențialul nuclear, care au început la începutul săptămânii, transmite eurointegration.com.ua.

„Ei știu că dacă se va întâmpla asta (folosirea potențialului nuclear împotriva Ucrainei), consecințele vor fi devastatoare”, a spus el.

De asemenea, el a subliniat că NATO monitorizează aceste exerciții.

