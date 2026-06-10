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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iunie 2026, 09:26
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Revolte în capitala Irlandei de Nord în urma atacului unui migrant înarmat cu un cuțit

La Belfast au fost incendiate case și mașini, iar circulația întregului transport public a fost suspendată.

Revolte în capitala Irlandei de Nord în urma atacului unui migrant înarmat cu un cuțit.
Revolte în capitala Irlandei de Nord în urma atacului unui migrant înarmat cu un cuțit.

Despre aceasta scrie „Adevărul European”, informează BBC.

Un bărbat sudanez de 30 de ani trebuie să se prezinte miercuri în instanță, fiind acuzat de tentativă de omor. De asemenea, este acuzat de deținerea unui obiect tăietor în loc public și de amenințări cu moartea. Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani rămâne internat în spital cu răni grave la ochi, gât și spate, după atac.

Imagini video cu momentul atacului arată cum mai multe persoane, printre care una cu o crosă de hochei irlandez, l-au confruntat pe atacator până la sosirea poliției.

Poliția din Irlanda de Nord a făcut apel la calm, deoarece în urma atacului au izbucnit „focare izolate de tulburări” în întreaga regiune. Oamenii s-au adunat în mai multe locuri, inclusiv în Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena, Bangor și Belfast.

Unele proteste au fost pașnice, însă în mai multe zone a izbucnit violență. Un grup de aproximativ 100 de persoane mascate în estul Belfastului a spart uși și geamuri. O parte semnificativă dintre ei sunt adolescenți. De asemenea, au fost incendiate containere de gunoi și un autobuz.

Serviciul de pompieri și salvare din Irlanda de Nord a intervenit în 62 de incidente marți seara. În zilele următoare, prezența poliției pe străzi va fi intensificată.



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