Restricții la vânzarea benzinei, impuse la stațiile PECO din Moscova.

La benzinăriile „Tatneft” se aplică restricții de până la 20 de litri pentru benzina AI-92 și AI-95, precum și de până la 40 de litri pentru motorină.

Despre aceasta a anunțat corespondentul „Atenție, Media”, Ksenia Sobciak, transmite meduza.io.

Potrivit angajaților benzinăriilor, limita pentru vânzarea de combustibil pe o singură persoană a fost introdusă pe 12 iunie. În aceeași zi, restricții similare au fost impuse și la benzinăriile „Tatneft” din Sankt Petersburg.

La benzinăriile „Rosneft” din Moscova este în vigoare o limită generală — până la 90 de litri într-un rezervor sau o canistră, iar la benzinăriile „Lukoil” se vând cel mult 100 de litri de benzină sau motorină pe un singur bon fiscal.

Pe 2 iunie, rețeaua de benzinării ORTK, prezentă în principal în regiunea Moscova și Moscova Nouă, a introdus restricții la vânzarea de combustibil auto. Atunci, „Rosneft” și „Tatneft” au declarat că nu există o limită generală, dar în funcție de situație pot fi impuse restricții la anumite benzinării. „Lukoil” a comunicat că vânzarea de benzină este limitată la 100 de litri, iar pentru motorină nu existau restricții la acel moment.

Militarii ucraineni lovesc aproape zilnic obiective din industria petrolieră rusă. La sfârșitul lunii mai, agenția Reuters a raportat că aproape toate rafinăriile mari din partea centrală a Rusiei au fost nevoite să oprească sau să reducă producția din cauza atacurilor cu drone ucrainene.

Rețelele independente de benzinării, care dețin aproximativ 40% din vânzările de combustibil din Rusia, au raportat la sfârșitul lunii mai că nu pot reface stocurile de benzină. Ele au menționat că companiile petroliere integrate vertical (cum ar fi „Rosneft”, „Tatneft” și „Lukoil”) aproape au încetat să vândă produse petroliere pe bursă din cauza opririi rafinăriilor și trimit tot combustibilul către propriile benzinării.

Locuitorii regiunilor Belgorod și Riazan, regiunea Krasnodar și multe alte regiuni din Rusia s-au plâns anterior de deficitul de benzină și motorină la benzinării.

Cea mai gravă situație cu combustibilul este în Crimeea, anexată de Rusia. Livrările de benzină acolo sunt îngreunate din cauza atacurilor dronelor ucrainene asupra traseului care leagă peninsula de regiunea Rostov.