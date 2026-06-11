theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
11 Iunie 2026, 22:33
3 309
Copiază linkul
Link copiat

Prințul Arabiei Saudite a refuzat să participe la summitul G7

Prințul moștenitor și prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, a refuzat invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a participa la activitățile summitului Grupului celor Șapte (G7).

Prințul Arabiei Saudite a refuzat să participe la summitul G7.
Prințul Arabiei Saudite a refuzat să participe la summitul G7.

În mesajul adresat liderului francez, principele moștenitor și-a exprimat recunoștința pentru invitația la ședința și prânzul de lucru programate pentru 16 iunie, însă a menționat că nu va putea participa din cauza unor angajamente anterioare. Totodată, el a subliniat importanța relațiilor strategice dintre cele două țări și a dorit succes în desfășurarea summitului, transmite spa.gov.sa.

Summitul G7 va avea loc între 15 și 17 iunie la Évian-les-Bains, Franța. Potrivit lui Macron, pe 16 iunie participanții vor discuta despre navigația în Strâmtoarea Ormuz, programele nucleare și balistice iraniene, precum și despre impactul conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului asupra economiilor altor țări. Se aștepta ca la această ședință să se alăture reprezentanți din Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici