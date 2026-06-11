Prințul Arabiei Saudite a refuzat să participe la summitul G7.

În mesajul adresat liderului francez, principele moștenitor și-a exprimat recunoștința pentru invitația la ședința și prânzul de lucru programate pentru 16 iunie, însă a menționat că nu va putea participa din cauza unor angajamente anterioare. Totodată, el a subliniat importanța relațiilor strategice dintre cele două țări și a dorit succes în desfășurarea summitului, transmite spa.gov.sa.

Summitul G7 va avea loc între 15 și 17 iunie la Évian-les-Bains, Franța. Potrivit lui Macron, pe 16 iunie participanții vor discuta despre navigația în Strâmtoarea Ormuz, programele nucleare și balistice iraniene, precum și despre impactul conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului asupra economiilor altor țări. Se aștepta ca la această ședință să se alăture reprezentanți din Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.