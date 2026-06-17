Presa: Țările G7 vor produce rachete cu rază lungă de acțiune în Ucraina.

Țările G7 și SUA au convenit să emită licențe care vor permite producerea în Ucraina nu doar a sistemelor de apărare antiaeriană, ci și a armelor cu rază lungă de acțiune.

Despre acest lucru se menționează într-o declarație comună a liderilor G7, făcută publică după summitul din Franța, transmite rbc.ua.

Statele Unite și membrii europeni ai G7 plănuiesc să organizeze producția de armament în Ucraina, pe baza licențelor companiilor occidentale.

Este vorba nu doar despre sisteme de apărare antiaeriană. Potrivit unei surse diplomatice de la summitul G7 din Franța, Ucraina va putea produce și mijloace pentru lovirea țintelor la distanțe mari, în special rachete cu rază lungă de acțiune.

În declarația comună, liderii G7 au confirmat intenția de a crește livrările de:

sisteme de apărare antiaeriană;

rachete interceptoare; mijloace de lovire la distanțe mari;

alt armament pentru apărarea Ucrainei.

De asemenea, țările au declarat că sunt pregătite să ofere Ucrainei licențe pentru extinderea producției militare proprii.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat că companiile americane vor putea transmite licențele corespunzătoare producătorilor europeni.

Potrivit acestuia, volumele actuale de producție de armament nu sunt suficiente, astfel că acordarea licențelor va ajuta la creșterea mai rapidă a producției necesare. La acest proces pot participa atât întreprinderi europene, cât și ucrainene.