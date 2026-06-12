Presa a aflat ce cantitate de armament vor retrage SUA din Europa.

Despre aceasta au informat publicația The New York Times și oficiali europeni, transmite „Europa Liberă”.

Această decizie va limita capacitatea NATO de a efectua lovituri la distanțe mari și de a desfășura operațiuni de recunoaștere. Aliații au fost informați despre aceasta la începutul lunii iunie printr-un document scris, din care ziarul a avut acces la fragmente.

Reducerea planificată include:

Reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100

Reducerea numărului de avioane de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și renunțarea la toate cele opt avioane de realimentare care erau disponibile anterior pentru Europa

Redislocarea unui submarin cu rachete, a unui portavion, precum și a mai multor nave militare și zeci de avioane implicate în misiunile portavionului

Redislocarea uneia dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei

Pentagonul a refuzat să comenteze cifrele specifice din document și a făcut trimitere la o declarație a Comandamentului său European din săptămâna trecută, în care se menționa în termeni generali intenția de a reduce angajamentele în Europa.

Pentagonul nu a făcut publice termenele reducerii, însă oficialii americani au lăsat să se înțeleagă că aceasta va începe foarte curând, mult mai devreme decât se pregăteau partenerii europeni.

Reducerea bruscă a contingentului american va afecta capacitatea NATO de a monitoriza, de exemplu, mișcarea submarinelor rusești sau de a lansa rachete Tomahawk în adâncul teritoriului rus.

Deși europenii dispun de capacități similare de lansare a rachetelor, experții subliniază că aceste rachete reprezintă un mijloc de descurajare mai eficient împotriva Rusiei atunci când sunt deținute de Statele Unite, deoarece europenii pot fi mai prudenți în utilizarea lor.

Recent, publicația germană Spiegel a relatat că SUA intenționează să reducă semnificativ cantitatea de armament și numărul de militari alocați țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice.