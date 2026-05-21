Poliția României l-a dat în urmărire pe rapperul american Wiz Khalifa.

Incidentul a avut loc în 2024 în stațiunea Costinești. Rapperul a urcat pe scenă și a aprins o țigară cu canabis chiar în timpul spectacolului. Ulterior, forțele de ordine au găsit asupra sa 18 grame de marijuana. La sfârșitul anului trecut, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe muzician la nouă luni de închisoare cu executare, scrie digi24.ro.

„Motivul pentru care Thomaz Cameron Jibril a fost dat în urmărire: mandat de executare a pedepsei privative de libertate. Fapta: infracțiune împotriva legislației privind drogurile. Descriere: condamnat la 9 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii – deținere de droguri fără drept pentru consum propriu”, au declarat polițiștii.

În această primăvară, Wiz Khalifa a încercat să conteste sentința, dar fără succes. Decizia Curții de Apel Constanța a rămas definitivă.

Potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, contestația depusă de condamnatul Thomaz Cameron Jibril a fost respinsă ca nefondată. Instanța l-a obligat, de asemenea, să plătească statului 300 de lei românești cu titlu de cheltuieli judiciare. Decizia este definitivă.