Partidul lui Pașinian câștigă alegerile în Armenia cu un scor de peste 50% din voturi.

Acest lucru este confirmat de datele publicate de serviciul armean „Radio Libertatea”, scrie eurointegration.com.ua.

Potrivit datelor, după numărarea voturilor de la 1924 de secții din 2005, partidul lui Pașinian obține 50,07% din voturi și câștigă 64 de mandate parlamentare din 105.

Pe locul doi s-a clasat „Armenia Puternică” cu 23,35% din voturi și 29 de mandate. Pe locul trei a terminat blocul „Armenia”, care a obținut sprijinul a 9,86% dintre alegători și a primit 12 locuri în parlament.

Prezența la vot a fost de 58,97%, aproape 1,4 milioane de cetățeni din peste 2,5 milioane de alegători înregistrați participând la vot.

Reamintim că însuși Pașinian a declarat deja despre o „victorie istorică, care va asigura cu siguranță eternitatea și dezvoltarea Republicii Armenia”.