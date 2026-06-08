Пашинян заявил о победе своей партии на выборах в Армении.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции вечером 7 июня, передает армянская служба "Радио Свобода", пишет eurointegration.com.ua

Пашинян заявил, что "Гражданский договор" получил голоса "большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом".

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир", – заявил он.

На вопрос журналиста, не является ли его заявление проблематичным, поскольку результаты со всех избирательных участков еще не подведены, Пашинян ответил, что у его партии "есть представители на всех избирательных участках", а также, что партия проводит "собственные подсчеты".

Выборы проходят на фоне усиления давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.