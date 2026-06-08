Parlamentul Ungariei a votat reducerea salariilor deputaților cu 40%.

Conform noilor reguli, salariul de bază al deputatului se calculează printr-un coeficient de 1,8 din salariul mediu pe țară, în loc de coeficientul anterior de 3. Ca urmare, remunerația lunară de bază a unui deputat scade de la 2,18 milioane de forinți brut (aproximativ 7.100 dolari) la 1,31 milioane de forinți brut (aproximativ 4.300 dolari). Astfel, un parlamentar pierde circa 873.000 de forinți pe lună (aproximativ 2ș800 dolari) sau peste 10,4 milioane de forinți pe an (aproximativ 33.800 dolari), transmite vg.hu.

Totodată, conducătorii pierd și mai mult din cauza sporurilor mari, care sunt legate de salariul de bază. Președintele Parlamentului va primi aproximativ 3,81 milioane de forinți brut (aproximativ 12.400 dolari) în loc de 5,89 milioane (aproximativ 19.100 dolari). Salariile vicepreședinților și ale unor lideri de fracțiuni vor scădea de la 4,36 milioane (aproximativ 14.200 dolari) la 3,14–3,47 milioane de forinți (aproximativ 10.200–11.300 dolari).

Venitul prim-ministrului, potrivit lui Peter Magyar, va fi de aproximativ 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 12.400 dolari), cu 4–5 milioane (aproximativ 13.000–16.200 dolari) mai puțin decât nivelul actual (după unele estimări, Viktor Orban câștiga peste 8 milioane, adică circa 26.000 dolari). Conform estimărilor bazate pe noul sistem de coeficienți, veniturile miniștrilor vor scădea cu aproximativ 1,5–2 milioane de forinți pe lună (aproximativ 4.900–6.500 dolari) comparativ cu nivelul anterior.

Pe lângă salarii, legea reduce limitele operaționale pentru parlamentari: pentru locuință (cu 31%), pentru închirierea biroului (cu 52%), pentru salariile asistenților (cu 30%). Se anulează compensația separată pentru comunicații mobile și combustibil pentru deputații din Budapesta.

Totodată, guvernul intenționează să se ocupe în viitor de reducerea salariilor primarilor de orașe. Această inițiativă a stârnit deja critici, în special din partea fostului prim-ministru Péter Márki-Zay, care a declarat că aceasta ar putea submina atractivitatea funcției de conducător municipal.