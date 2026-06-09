Paramount a acuzat Netflix de tactici de „pământ pârjolit” din cauza Warner Bros

În document, consilierul juridic principal al companiei Makan Delrahim, care a condus divizia antitrust a Ministerului Justiției în primul mandat al președintelui Donald Trump, susține că Netflix a încercat să „întoarcă regulatorii și alte părți interesate împotriva” tranzacției și că „reacția panicată” a companiei a demonstrat „cât de serios percepe Netflix Paramount ca un competitor major”. Aceasta este una dintre cele mai dure critici ale Paramount la adresa competitorului, transmite politico.com.

Potrivit publicației, scrisoarea către Ministerul Justiției este un răspuns la raportul din martie, prezentat diviziei antitrust a instituției de către Frăția Internațională a Șoferilor de Camioane (International Brotherhood of Teamsters, IBT). Acest sindicat al lucrătorilor din domeniul transporturilor auto din SUA și Canada, care include aproximativ 15.000 de șoferi, lucrători pe platourile de filmare și alți angajați din industria cinematografică, a declarat că fuziunea dintre Paramount și Warner Bros. „reprezintă o amenințare directă pentru lucrătorii din film și televiziune din întreaga țară”. IBT a cerut Ministerului Justiției să inițieze un proces pentru a bloca tranzacția, dacă „nu vor fi adoptate garanții substanțiale și obligatorii pentru creșterea producției interne și protejarea locurilor de muncă”.

În scrisoarea sa, Paramount afirmă că tranzacția, dimpotrivă, va crea mai multe locuri de muncă pentru membrii sindicatului șoferilor și alți lucrători din Hollywood, uniți în sindicate. Delrahim susține că sindicatele organizate „vor beneficia direct” de pe urma tranzacției de 111 miliarde de dolari, care, potrivit lui, va stimula „o nouă energie competitivă și o creștere a investițiilor în conținut”.

De asemenea, el a respins îngrijorările IBT privind fuziunea: sindicatul a dat în raport un exemplu similar – achiziția studioului 20th Century Fox de către compania Walt Disney Co. în 2019, afirmând că atunci aceasta a dus la reduceri de locuri de muncă și anularea proiectelor. Potrivit consilierului juridic al Paramount, Disney a crescut cheltuielile pentru „producția de conținut în ansamblu” după achiziție, iar orice discuție despre producția cinematografică a companiei trebuie să țină cont de consecințele pandemiei COVID-19, care a perturbat industria divertismentului la aproximativ un an după finalizarea acestei tranzacții.

Delrahim a acuzat din nou Netflix, susținând că compania „a încercat să convingă sindicatul șoferilor și alte părți interesate că achiziția Fox de către Disney a avut un impact negativ asupra producției de conținut și oportunităților de angajare”.

Paramount este în proces de preluare a Warner Bros. Compania a depus deja o cerere la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) pentru aprobarea tranzacției. Aceasta este evaluată la 111 miliarde de dolari.