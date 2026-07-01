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1 Iulie 2026, 21:15
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O persoană rănită în urma exploziei din Monaco, audiată

Anchetatorii au audiat minorul rănit în urma exploziei din Monaco, informează Monaco Info pe rețeaua socială X.

O persoană rănită în urma exploziei din Monaco, audiată. Foto: Alexandre Dimou/Reuters
O persoană rănită în urma exploziei din Monaco, audiată. Foto: Alexandre Dimou/Reuters

Potrivit postului de televiziune, adolescentul rănit a reușit să dea declarații în Franța.

Alți doi răniți încă nu pot face acest lucru. Unul dintre ei este în „stare critică”, viața sa fiind în continuare în pericol.

Anterior s-a anunțat că ancheta din Monaco consideră că în spatele atentatului asupra lui Vadim Ermolaev ar putea sta SBU, scrie Le Figaro. Potrivit publicației, explozia a fost mai degrabă un „avertisment” pentru omul de afaceri ucrainean, și nu o tentativă de asasinat.

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