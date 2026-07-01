O persoană rănită în urma exploziei din Monaco, audiată

Anchetatorii au audiat minorul rănit în urma exploziei din Monaco, informează Monaco Info pe rețeaua socială X.

Potrivit postului de televiziune, adolescentul rănit a reușit să dea declarații în Franța.

Alți doi răniți încă nu pot face acest lucru. Unul dintre ei este în „stare critică”, viața sa fiind în continuare în pericol.

Anterior s-a anunțat că ancheta din Monaco consideră că în spatele atentatului asupra lui Vadim Ermolaev ar putea sta SBU, scrie Le Figaro. Potrivit publicației, explozia a fost mai degrabă un „avertisment” pentru omul de afaceri ucrainean, și nu o tentativă de asasinat.