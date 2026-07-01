В покушении на украинского олигарха подозревают СБУ.

Следствие в Монако полагает, что за покушением на Вадима Ермолаева может стоять СБУ, пишет Le Figaro. По данным издания, взрыв скорее был "предупреждением" для украинского бизнесмена, а не попыткой убийства.

Следственные органы Монако, расследующие покушение на украинского мультимиллионера Вадима Ермолаева, рассматривают версию причастности к нему Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 30 июня, пишет французская газета Le Figaroсо со ссылкой на несколько информированных источников, передает dw.com

По информации издания, это нападение было, по-видимому, скорее "предупреждением", чем преднамеренной попыткой убийства.

Подозреваемый мог бежать в Италию

Le Figaro также указывает, что подозреваемый в организации взрыва сначала скрылся в соседнем с Монако французском городе Босолей, а затем мог бежать в Италию. Его поиски продолжаются.

В результате мощного взрыва, прогремевшего в холле жилого дома в Монако вечером 29 июня, по данным местных властей, пострадали и госпитализированы три человека, входившие в тот момент в здание, - мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Их имена официально не называются, однако СМИ сообщили, что речь идет о днепровском бизнесмене-застройщике Вадиме Ермолаеве, его жене и сыне. Позднее в СМИ появилась информация, что в ходе инцидента была ранена не супруга Ермолаева, а другая женщина.

Вадим Ермолаев - один из крупнейших застройщиков Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф", которая занимается бизнесом в сфере недвижимости, сельского хозяйства, производства стройматериалов, сварочных технологий, добычи полезных ископаемых, логистики.

По версии журнала "Корреспондент", в 2012 году его состояние составляло 265 миллионов долларов. Позднее бизнесмен отказался от украинского гражданства, получив паспорт Кипра. В 2023 году Украина ввела против Вадима Ермолаева персональные санкции сроком на 10 лет. По данным СБУ, основанием для этого стал алкогольный бизнес Ермолаева в аннексированном Крыму, где компании платят налоги в бюджет РФ.