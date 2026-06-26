Numărul persoanelor decedate în urma cutremurului din Venezuela a ajuns la 920.

Bilanțul morților în urma cutremurului din Venezuela a ajuns la 920. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Parlamentului, Jorge Rodriguez.

Înlăturarea dărâmăturilor continuă, iar salvatorii găsesc tot mai des cadavrele victimelor. Autoritățile se așteaptă ca bilanțul morților să continue să crească, transmite cnn.com.

Epicentrele cutremurelor au fost la 16 km de orașul Morón și la 24 km de San Felipe. Magnitudinea lor a fost de 7,2 și 7,5. Cel mai afectat a fost orașul de coastă La Guaira, aproape de Caracas, unde cel puțin 100 de clădiri au fost distruse complet. De asemenea, au fost înregistrate distrugeri în Caracas, precum și în statele Miranda, Aragua, Carabobo, Lara și Yaracuy.

Statul cel mai afectat, La Guaira, a fost trecut sub control militar. În țară a fost instituită stare de urgență. Venezuela primește ajutor din partea organizațiilor internaționale și a altor țări.