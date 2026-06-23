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dw.com logodw
23 Iunie 2026, 10:30
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Numărul furturilor din magazinele din Germania a atins un record: Prejudicii de peste 4 miliarde de euro pe an

Daunele cauzate de furturile din magazine din Germania cresc pentru al patrulea an consecutiv.

Numărul furturilor din magazinele din Germania a atins un record: Prejudicii de peste 4 miliarde de euro pe an.
Numărul furturilor din magazinele din Germania a atins un record: Prejudicii de peste 4 miliarde de euro pe an.

Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Comerțul cu Amănuntul din Köln (EHI), în 2025 au fost furate bunuri în valoare de peste 4,3 miliarde de euro - cu 3,1% mai mult decât în 2024, informează dw.com.

Cele mai multe furturi, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, au fost comise de clienți. Aproximativ o treime dintre acestea au fost săvârșite de grupări organizate. Angajații magazinelor au sustras bunuri în valoare de 910 milioane de euro, iar personalul companiilor furnizoare și al firmelor de servicii, precum cei din curățenie sau mentenanță, a furat produse de încă 370 de milioane de euro.

În perioada 2020-2025, prejudiciul total cauzat de furturile din magazine în Germania a crescut cu aproape 30%, iar numărul furturilor comise de cumpărători - cu peste 40%. Parțial, această creștere poate fi explicată prin inflația ridicată. Prețurile de consum au crescut în aceeași perioadă cu peste 20%, iar prețurile la alimente - cu aproximativ 35%.

Sursă
dw.com logodw
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