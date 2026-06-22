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22 Iunie 2026, 23:35
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Noaptea trecută în Franța a fost cea mai călduroasă din 1945 până acum

Noaptea trecută, 22 iunie, a fost cea mai călduroasă din Franța din 1945 încoace.

Noaptea trecută în Franța a fost cea mai călduroasă din 1945 până acum.
Noaptea trecută în Franța a fost cea mai călduroasă din 1945 până acum.

În multe regiuni ale țării, temperatura nu a scăzut sub 20 de grade Celsius. Potrivit agenției meteorologice de stat Météo France, în mai multe departamente aflate sub cel mai ridicat nivel de pericol meteorologic au fost înregistrate temperaturi nocturne „excepțional de ridicate”, transmite leparisien.fr.

Dimineața, temperatura a atins 28 de grade la Biarritz, aproape 27 de grade la Bordeaux, 27 de grade la Cholet și 25 de grade la Paris. În Île-de-France, la răsărit, s-au înregistrat până la 26,7 grade.

Météo France avertizează că și noaptea următoare va rămâne caldă: temperatura minimă este așteptată între 22 și 25 de grade, local mai ridicată.

În prima jumătate a zilei de 21 iunie, din cauza caniculei anormale, în 35 de departamente din Franța a fost decretat nivelul roșu de pericol meteorologic. Este un număr record de regiuni în care a fost instituit acest regim.

În contextul caniculei care durează în Franța de o săptămână, zeci de trenuri au fost anulate, iar cursurile în școli suspendate. La Paris, parcurile și grădinile au fost lăsate deschise pe timpul nopții.

În plus, autoritățile au interzis consumul de alcool în spațiile publice din regiunile cu cel mai ridicat nivel de pericol în timpul festivalului stradal de muzică Fête de la Musique.

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