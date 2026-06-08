Nicușor Dan i-a asigurat pe turiști de siguranța litoralului românesc după explozia dronei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că autoritățile vor intensifica măsurile de securitate în Marea Neagră după explozia unei drone maritime în portul Constanța.
Potrivit acestuia, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne vor crește numărul patrulelor și misiunilor de recunoaștere de-a lungul coastei pe tot parcursul sezonului estival, informează profit.ro.
După o ședință dedicată incidentului, șeful statului român a anunțat că țara se așteaptă să primească echipamente suplimentare de la NATO pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.
Nicușor Dan a mai spus că pe 10 iunie, la solicitarea României, va avea loc o reuniune specială a NATO dedicată situației din Marea Neagră. Aliații vor discuta despre amenințările legate atât de dronele maritime, cât și de cele aeriene. El a subliniat că, de-a lungul anilor de război, în apele teritoriale ale României au pătruns deja mine marine și drone, însă, datorită acțiunilor serviciilor de stat, s-a reușit evitarea victimelor.
După apariția informațiilor privind posibila descoperire a altor drone maritime, autoritățile au evacuat temporar peste 3.000 de turiști de pe plajele din județele Constanța și Tulcea. Ulterior, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că nu mai există amenințări pentru populație, nu au fost descoperite drone noi, iar restricțiile au fost ridicate. Reamintim că, dimineața zilei de 6 iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Nu au fost înregistrate victime în urma incidentului.