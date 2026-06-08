Nicușor Dan i-a asigurat pe turiști de siguranța litoralului românesc după explozia dronei.

Potrivit acestuia, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne vor crește numărul patrulelor și misiunilor de recunoaștere de-a lungul coastei pe tot parcursul sezonului estival, informează profit.ro.

După o ședință dedicată incidentului, șeful statului român a anunțat că țara se așteaptă să primească echipamente suplimentare de la NATO pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

Nicușor Dan a mai spus că pe 10 iunie, la solicitarea României, va avea loc o reuniune specială a NATO dedicată situației din Marea Neagră. Aliații vor discuta despre amenințările legate atât de dronele maritime, cât și de cele aeriene. El a subliniat că, de-a lungul anilor de război, în apele teritoriale ale României au pătruns deja mine marine și drone, însă, datorită acțiunilor serviciilor de stat, s-a reușit evitarea victimelor.

După apariția informațiilor privind posibila descoperire a altor drone maritime, autoritățile au evacuat temporar peste 3.000 de turiști de pe plajele din județele Constanța și Tulcea. Ulterior, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că nu mai există amenințări pentru populație, nu au fost descoperite drone noi, iar restricțiile au fost ridicate. Reamintim că, dimineața zilei de 6 iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Nu au fost înregistrate victime în urma incidentului.