NATO: Drona prăbușită în România este rusească.

Despre acest lucru, a declarat vineri, 29 mai, pentru agenția de presă AFP reprezentantul Comandamentului Suprem al Forțelor Întrunite NATO în Europa (SHAPE), Martin O’Donnell, transmite dw.com.

Ca urmare a atacului cu un UAV în noaptea de 29 mai în orașul Galați, situat la granița cu Ucraina, a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul 10, doi oameni fiind răniți.

Ministerul Apărării din România a declarat că este vorba despre un UAV rusesc. Șeful instituției, Radu-Dinel Miruță, a declarat jurnaliștilor că numerele de serie găsite pe resturi indică clar că aparatul a fost fabricat în Rusia.

Bucureștiul a solicitat NATO întărirea apărării antiaeriene, calificând incidentul drept o încălcare a dreptului internațional.

Președintele României: Drona rusă a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană

Potrivit președintelui țării, Nicușor Dan, înainte ca drona rusă să lovească un bloc de locuit în Galați, dronele rusești au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. „Când (dronele - Red.) traversau teritoriul ucrainean, unele dintre ele au fost doborâte. Probabil că una dintre ele a fost lovită deasupra orașului Reni, iar aceasta și-a schimbat traiectoria și s-a îndreptat spre Galați”, a spus el la o conferință de presă.

În același timp, liderul român a subliniat că responsabilitatea pentru atacul asupra clădirii rezidențiale din orașul românesc de la graniță „aparține evident Rusiei”.

După incident, consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul va fi închis.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă la Astana, și-a exprimat îndoiala privind originea rusă a dronei. „Nimeni nu poate spune de unde provine un aparat de zbor până nu se efectuează expertiza acestuia”, a declarat el.