Ministerul Afacerilor Externe al României: Incidentul cu drona reprezintă o escaladare serioasă.

„Acest incident reprezintă o escaladare serioasă și iresponsabilă din partea Federației Ruse”, se arată într-un comunicat al ministerului. MAE a adăugat că România a informat secretarul general al NATO și „a solicitat luarea de măsuri pentru accelerarea transmiterii către România a mijloacelor de contracarare a dronelor”, scrie bbc.com.

Reamintim că vineri dimineață, în orașul Galați din România, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje. În urma impactului a avut loc o explozie, după care s-a aprins un apartament de la etajul 10. Două persoane au suferit răni ușoare și au fost spitalizate.