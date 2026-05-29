В румынском Галаце дрон попал в многоэтажку: два человека пострадали.

Перед инцидентом власти выпустили предупреждение через систему RO-Alert для жителей Брэилы, Тулчи и Галаца. С авиабазы в Фетешть в воздух поднялись два истребителя F-16, пишет adevarul.ro

«В ночь с 28 на 29 мая Россия возобновила атаки дронов на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине вблизи границы с Румынией по реке Дунай. Один из этих дронов нарушил воздушное пространство Румынии, отслеживался радарами до южной части муниципия Галац и рухнул на крышу многоквартирного жилого дома. В результате падения произошел взрыв и начался пожар», — сообщило Министерство обороны Румынии.

После происшествия из жилого дома эвакуировали около 70 человек. Власти определили пункт временного размещения для эвакуированных жильцов.

По словам представителя Инспектората по чрезвычайным ситуациям Галаца Кэтэлина Сиона, всего в результате инцидента пострадали четыре человека. Двое с лёгкими травмами были госпитализированы. Ещё у двоих диагностировали панические атаки — им оказали помощь на месте.

«Согласно результатам обследования, проведённого специалистами Службы румынской разведки, взрывчатое вещество, находившееся в дроне, взорвалось непосредственно при ударе. Вопрос о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры, будет решён после оценки специализированных команд», — сообщил Кэтэлин Сион.

Представитель спасательного ведомства также пояснил, что подача электроэнергии и природного газа в этот подъезд временно прекращена.

Специалистам в области строительства предстоит оценить, не затронуты ли несущие конструкции здания или другие его элементы.