theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild.de logobild
19 Septembrie 2026, 21:00
190
Copiază linkul
Link copiat

Milionarul Bryan Johnson a povestit cum își monitorizează sănătatea sexuală pentru „întinerire”

Antreprenorul american Brian Johnson, cunoscut pentru experimentele sale de încetinire a îmbătrânirii, a inclus în programul său Blueprint indicatori ai sănătății sexuale și reproductive.

Milionarul Bryan Johnson a povestit cum își monitorizează sănătatea sexuală pentru „întinerire”.
Milionarul Bryan Johnson a povestit cum își monitorizează sănătatea sexuală pentru „întinerire”.

El își analizează în mod regulat sperma, măsoară erecțiile nocturne și fluxul sanguin.

Potrivit lui Johnson, durata totală a erecțiilor sale nocturne este de 3 ore și 14 minute, iar indicatorul „AndroAge” pe care îl utilizează corespunde unei vârste mai mici de 20 de ani.

Johnson publică, de asemenea, rezultatele analizelor spermei: potrivit datelor sale, concentrația este de 143 de milioane de spermatozoizi pe mililitru.

Pentru comparație, în ghidul OMS, limita inferioară de referință a concentrației pentru bărbații fertili este de 16 milioane pe mililitru. Totodată, OMS avertizează că acești indicatori nu permit, de unii singuri, trasarea unei limite clare între fertilitate și infertilitate.

În programul său, Johnson include cel puțin opt ore de somn, efort fizic, renunțarea la alcool și țigări, precum și analize regulate. De asemenea, încearcă să evite supraîncălzirea testiculelor: de exemplu, în timpul saunei folosește o pungă cu gheață.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
bild.de logobild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici