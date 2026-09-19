Milionarul Bryan Johnson a povestit cum își monitorizează sănătatea sexuală pentru „întinerire”.

Antreprenorul american Brian Johnson, cunoscut pentru experimentele sale de încetinire a îmbătrânirii, a inclus în programul său Blueprint indicatori ai sănătății sexuale și reproductive.

El își analizează în mod regulat sperma, măsoară erecțiile nocturne și fluxul sanguin.

Potrivit lui Johnson, durata totală a erecțiilor sale nocturne este de 3 ore și 14 minute, iar indicatorul „AndroAge” pe care îl utilizează corespunde unei vârste mai mici de 20 de ani.

Johnson publică, de asemenea, rezultatele analizelor spermei: potrivit datelor sale, concentrația este de 143 de milioane de spermatozoizi pe mililitru.

Pentru comparație, în ghidul OMS, limita inferioară de referință a concentrației pentru bărbații fertili este de 16 milioane pe mililitru. Totodată, OMS avertizează că acești indicatori nu permit, de unii singuri, trasarea unei limite clare între fertilitate și infertilitate.

În programul său, Johnson include cel puțin opt ore de somn, efort fizic, renunțarea la alcool și țigări, precum și analize regulate. De asemenea, încearcă să evite supraîncălzirea testiculelor: de exemplu, în timpul saunei folosește o pungă cu gheață.