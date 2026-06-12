Migrația globală s-a intensificat brusc din 2000: Orientul Mijlociu, lider în ceea ce privește afluxul de populație

Din 2000 până în 2023, amploarea migrației la nivel global a crescut de la 13 milioane la un record de 35 milioane de persoane pe an. Aceste date, publicate în revista Nature, se bazează pe cele mai detaliate hărți ale fluxurilor migratorii mondiale din ultimele trei decenii, informează serviciul de presă al editurii științifice. Autorii au analizat deplasările populației între 230 de țări și teritorii din 1990 până în 2023, antrenând un model de inteligență artificială pe un volum imens de surse diverse.

Baza de date colectată urmează să devină o resursă esențială pentru planificarea guvernamentală în domeniile educației, pieței muncii și distribuției ajutoarelor sociale.

IA a completat golurile statisticilor oficiale

Statistica migrației era considerată cea mai puțin fiabilă. Multe state înregistrează intrarea și ieșirea cetățenilor neregulat, iar rapoartele oficiale ale ONU și Băncii Mondiale sunt publicate doar o dată la 5, respectiv 10 ani. Din această cauză, milioane de persoane care pleacă la muncă sau studii rămân „în afara cadrului”.

Pentru a rezolva această problemă, demograful statistic Guy Abel (Universitatea din Hong Kong) și matematicianul aplicat Thomas Haskin (Școala de Economie și Științe Politice din Londra) au combinat modelarea matematică clasică cu rețelele de învățare profundă. IA a analizat datele ONU, ale agențiilor naționale și chiar activitatea utilizatorilor pe rețelele sociale. Modelul a luat în calcul zeci de factori geografici, economici și socio-culturali: de la nivelul PIB și relațiile comerciale până la similitudinea religioasă, trecutul colonial și răspândirea limbilor. Anomaliile meteorologice, reformele și conflictele militare au fost, de asemenea, incluse în formulă. Astfel, IA, de exemplu, a indicat cu precizie cea mai mare creștere unică a migrației din istorie: în 1994, din cauza războiului civil, aproape 950.000 de persoane au fugit din Rwanda în RD Congo.

Principalele rute migratorii ale planetei

Detalierea a permis identificarea unor tendințe ascunse. S-a constatat că Orientul Mijlociu a devenit lider absolut la influxul de populație: doar între 2010 și 2023, aproximativ 19 milioane de persoane s-au mutat din India, Pakistan și Bangladesh în Arabia Saudită, EAU, Qatar și Bahrain.

Europa, la rândul său, păstrează supremația în privința migrației interne. Din 1990, peste 20 milioane de persoane s-au deplasat din partea estică a continentului european către partea vestică.