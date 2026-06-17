theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Iunie 2026, 22:32
3 143
Copiază linkul
Link copiat

Macron: Toți participanții la G7 au fost de acord că Rusia nu dorește pacea

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că toți liderii Grupului celor Șapte au convenit că Rusia nu este pregătită serios pentru pace.

Macron: Toți participanții la G7 au fost de acord că Rusia nu dorește pacea.
Macron: Toți participanții la G7 au fost de acord că Rusia nu dorește pacea.

Despre aceasta a declarat el la conferința de presă finală a summitului G7, informează eurointegration.com.ua, citând france24.com.

Macron a afirmat că liderii G7 au ajuns la un acord potrivit căruia din partea Rusiei „lipsește o disponibilitate autentică” de a atinge pacea în Ucraina, după ce Moscova a respins propunerile SUA și Europei de a începe negocieri.

Președintele francez a salutat, de asemenea, „o schimbare foarte profundă în abordarea SUA” față de Ucraina. El a menționat că liderul american Donald Trump a înțeles că guvernul rus condus de Vladimir Putin nu este interesat de pace.

„Președintele Trump, la fel ca și noi toți, a recunoscut pur și simplu că în prezent din partea Rusiei nu există o disponibilitate autentică de a discuta problemele păcii”, a subliniat președintele francez.

Liderii „Grupului celor șapte” au convenit într-o declarație comună să crească livrările de echipamente pentru apărarea antiaeriană în Ucraina și să intensifice presiunea asupra economiei militare ruse prin impunerea de sancțiuni.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici