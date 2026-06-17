Macron: Toți participanții la G7 au fost de acord că Rusia nu dorește pacea.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că toți liderii Grupului celor Șapte au convenit că Rusia nu este pregătită serios pentru pace.

Despre aceasta a declarat el la conferința de presă finală a summitului G7, informează eurointegration.com.ua, citând france24.com.

Macron a afirmat că liderii G7 au ajuns la un acord potrivit căruia din partea Rusiei „lipsește o disponibilitate autentică” de a atinge pacea în Ucraina, după ce Moscova a respins propunerile SUA și Europei de a începe negocieri.

Președintele francez a salutat, de asemenea, „o schimbare foarte profundă în abordarea SUA” față de Ucraina. El a menționat că liderul american Donald Trump a înțeles că guvernul rus condus de Vladimir Putin nu este interesat de pace.

„Președintele Trump, la fel ca și noi toți, a recunoscut pur și simplu că în prezent din partea Rusiei nu există o disponibilitate autentică de a discuta problemele păcii”, a subliniat președintele francez.

Liderii „Grupului celor șapte” au convenit într-o declarație comună să crească livrările de echipamente pentru apărarea antiaeriană în Ucraina și să intensifice presiunea asupra economiei militare ruse prin impunerea de sancțiuni.