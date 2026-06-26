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rbc.ua logorbc
26 Iunie 2026, 07:18
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Macron: SUA s-au poziționat oficial de partea Ucrainei

Statele Unite au aprobat pentru prima dată un text în care Washingtonul se recunoaște nu ca mediator neutru în războiul din Ucraina, ci ca partener al Kievului.

Macron: SUA s-au poziționat oficial de partea Ucrainei.
Macron: SUA s-au poziționat oficial de partea Ucrainei.

Potrivit lui Emmanuel Macron, există patru direcții cheie în care SUA sunt acum oficial alături de partenerii europeni și Ucraina, scrie rbc.ua.

„În ceea ce privește Ucraina, Statele Unite au aprobat pentru prima dată un text în care se afirmă că nu mai sunt un mediator neutru, ci susțin integritatea teritorială a Ucrainei, oferind ajutor militar, sprijin energetic și impunând sancțiuni împotriva Rusiei”, a declarat președintele Franței.

Sursă
rbc.ua logorbc
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