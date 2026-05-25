Macron l-a îndemnat pe Lukașenko să nu se implice în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Acesta este primul lor dialog din 26 februarie 2022. Atunci discuția a avut loc în a treia zi a invaziei ruse în Ucraina, când în Belarus s-a încercat organizarea unor negocieri între delegațiile rusă și ucraineană (acestea au avut loc, dar nu au adus rezultate), scrie svoboda.org.

Serviciul de presă al lui Lukașenko a anunțat că convorbirea telefonică a avut loc pe 24 mai la inițiativa părții franceze. „Șefii de stat au discutat probleme regionale și relațiile Belarusului cu UE și Franța în special”, se spune în comunicat. Alte detalii nu au fost oferite. Lukașenko însuși nu a comentat discuția.

Postul francez TF1/LCI a raportat, citând surse, că Macron, în special, „a subliniat riscurile pentru Belarus în cazul în care va permite să fie atrasă în războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei”. De asemenea, potrivit sursei, Macron „l-a îndemnat pe Aleksandr Lukașenko să întreprindă pașii necesari pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Belarus și Europa”.

Serviciul belarus al Radio Libertatea remarcă că apelul, efectuat într-o zi de odihnă, poate fi perceput ca un „semnal de alarmă” în contextul ultimelor evenimente. Autoritățile din Ucraina afirmă recent că Rusia încearcă să implice direct aliatul său Belarus în război. Minsk, deși a oferit Rusiei sprijin logistic și alt tip de ajutor, mai ales în prima etapă a invaziei, până acum s-a abținut de la participarea în acțiuni militare împotriva Ucrainei.

Recent, pe teritoriul Belarusului au avut loc exerciții nucleare comune cu Rusia – privind utilizarea rachetelor „Iskander” amplasate în țară. În Belarus, în ultimii ani, au fost amplasate arme nucleare tactice rusești și, conform afirmațiilor, complexe de rachete cu rază medie „Oreșnik”. Lukașenko a declarat în timpul exercițiilor că Belarus va intra în război cu Ucraina doar în cazul în care va fi supus agresiunii.