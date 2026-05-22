22 Mai 2026, 22:56
Macron: Franța va investi 1,5 miliarde de euro în tehnologiile cuantice
Franța investește 1,5 miliarde de euro în tehnologii cuantice și semiconductori.
Despre acest lucru a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, pe rețeaua socială X.
„Datorită planului „Franța-2030” consolidăm suveranitatea noastră, talentele noastre și capacitățile noastre de inovare. Europa trebuie să se ridice la nivelul acestei revoluții tehnologice”, a subliniat el.
„Franța-2030” este un plan de investiții în valoare de 54 de miliarde de euro, lansat de Guvern pentru modernizarea sectoarelor cheie ale economiei și pentru un salt tehnologic.