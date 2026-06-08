Liderii UE-3 și Zelenski au numit condițiile pentru pace.

Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, precum și ai Ucrainei, în cadrul unei întâlniri la Londra, au declarat necesitatea „participării active” a țărilor europene în potențialele negocieri de pace dintre Kiev și Moscova. Declarația comună a cancelarului federal al Germaniei, Friedrich Merz, a prim-ministrului Marii Britanii, Keir Starmer, a președintelui Franței, Emmanuel Macron, și a președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, a fost publicată pe site-ul guvernului britanic duminică, 7 iunie, scrie dw.com.

În timpul întâlnirii s-a discutat, în special, despre intensificarea presiunii asupra economiei ruse, creșterea ajutorului militar pentru Ucraina, producția comună de rachete necesare pentru apărarea antiaeriană și pentru lovituri de mare distanță.

Cinci condiții pentru o pace durabilă în Ucraina

Liderii „UE-3” și Zelenski au stabilit, de asemenea, cinci condiții pentru atingerea unei păci juste și durabile. Prima condiție este încetarea ostilităților. A doua: linia actuală de contact trebuie să devină punctul de plecare pentru negocieri. „Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță, iar dreptul suveran al Ucrainei de a-și determina independent mecanismele de asigurare a securității și de a-și alege alianțele trebuie respectat necondiționat”, se arată în declarația comună.

A treia condiție constă în faptul că, după intrarea în vigoare a regimului de încetare a focului, Ucraina trebuie să primească garanții de securitate juridic obligatorii, care includ desfășurarea de forțe multinaționale în Ucraina.

„În al patrulea rând, activele rusești vor rămâne înghețate până când Rusia nu va înceta războiul agresiv și nu va compensa Ucrainei daunele cauzate în timpul ostilităților”, se arată în declarație.

În cele din urmă, a cincea condiție este că orice acorduri trebuie să asigure protecția intereselor de securitate europeană. Partea negocierilor care privește Uniunea Europeană și NATO va necesita acordul țărilor UE și al aliaților din Alianța Nord-Atlantică.