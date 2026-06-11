Guterres: Criza din Orientul Mijlociu poate degenera într-un război de amploare.

Într-o postare de pe rețeaua socială X, el și-a exprimat îngrijorarea că războiul ar putea depăși „mult dincolo de regiune”.

„În această săptămână au avut loc atacuri mai ample și o deteriorare suplimentară a situației, astfel încât armistițiul seamănă mai mult cu un conflict de mică amploare. Nu trebuie să subestimăm riscul ca situația să escaladeze într-un război de amploare. Toate părțile trebuie să lucreze pentru o soluționare diplomatică. Fără alte atacuri. Fără alte justificări”, a subliniat secretarul general al ONU în postare.

Acesta este al doilea apel al lui Guterres către participanții la conflict în această săptămână. Anterior, el a cerut „să înceteze imediat atacurile, să se manifeste o reținere maximă și să se evite orice acțiuni care ar putea agrava și mai mult situația deja instabilă”. De asemenea, s-a adresat separat părților cu apelul de a „respecta pe deplin regimul de încetare a focului în Liban, Iran și Gaza, precum și de a evita orice pași care ar putea submina eforturile diplomatice actuale”.