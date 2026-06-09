Germania a creat o nouă alianță pentru dezvoltarea unui avion de vânătoare european

Anunțul oficial privind crearea alianței va avea loc la salonul aeronautic ILA de la Berlin. Evenimentul începe pe 10 iunie, transmite latribune.fr.

Aceasta este deja a doua încercare de a dezvolta un avion de luptă de nouă generație la nivel european.

Proiectul anterior — Future Combat Air System — a fost lansat de Franța și Germania în 2017. Ulterior, li s-a alăturat și Spania.

Totuși, din cauza numeroaselor neînțelegeri dintre compania franceză Dassault și Airbus Defence and Space din Germania, proiectul a fost abandonat.