Georgia va scoate la licitație 40.000 de sticle de vin din colecția lui Stalin

Guvernul Georgiei intenționează să scoată la licitație o colecție de vinuri care au aparținut liderului Uniunii Sovietice, Iosif Stalin.

Banii obținuți din vânzarea vinului vor fi folosiți de autorități pentru deschiderea unei școli de vinificație în Georgia, relatează Reuters.

În total, colecția lui Stalin conținea aproximativ 40.000 de sticle de vinuri rare franceze și georgiene, unele datând de la începutul secolului al XIX-lea. Crama de vinuri din Tbilisi a fost deschisă pentru prima dată săptămâna aceasta.

Potrivit agenției, în colecția lui Stalin sunt prezente, în special, vinuri care au aparținut împăraților Alexandru al III-lea și Nicolae al II-lea. Acestea au ajuns la Stalin după confiscarea colecției de vinuri a dinastiei Romanov în 1917.

La începutul lunii mai, la licitație a fost vândută crama de vinuri a restaurantului francez Hostellerie Jérôme, distins cu două stele Michelin. Vânzarea colecției a fost deja numită „cea mai mare licitație de vinuri din istorie”, în total reușindu-se să se obțină peste 6,3 milioane de dolari pentru 25.000 de sticle de vin.

