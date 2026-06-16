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meduza.io logomeduza
16 Iunie 2026, 22:41
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FBI a prevenit un atac asupra Casei Albe în timpul sărbătoririi a 80 de ani ai lui Trump

FBI a prevenit un atac asupra Casei Albe în timpul sărbătoririi a 80 de ani a președintelui SUA, Donald Trump. Despre aceasta a declarat directorul serviciului, Kash Patel.

FBI a prevenit un atac asupra Casei Albe în timpul sărbătoririi a 80 de ani ai lui Trump.
FBI a prevenit un atac asupra Casei Albe în timpul sărbătoririi a 80 de ani ai lui Trump.

Potrivit lui Patel, FBI a aflat despre amenințarea potențială încă din 10 iunie. El nu a oferit detalii, dar a menționat că, în zilele următoare, mai multe persoane au fost reținute, transmite meduza.io.

Surse de la Fox News au declarat că au fost reținute cinci persoane, iar în total 23 au fost implicate în planificarea atacului. Aceștia intenționau să lovească cu drone clădirile din apropiere pentru a provoca evacuarea Casei Albe, după care să deschidă focul asupra oamenilor. Ținta atacului era „elita politică”.

Trump și-a sărbătorit pe larg cea de-a 80-a aniversare pe 14 iunie. Direct pe peluza Casei Albe, președintele a organizat un nou turneu UFC.

Sursă
meduza.io logomeduza
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