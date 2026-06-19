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19 Iunie 2026, 12:16
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Emiratele Arabe Unite au interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU) a adoptat o hotărâre care interzice copiilor sub 15 ani să își creeze conturi și să utilizeze rețelele sociale.

Emiratele Arabe Unite au interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.
Emiratele Arabe Unite au interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.

Conform unei hotărâri, copiii din EAU nu vor putea publica conținut, comenta pe acesta sau participa în grupuri deschise. Rețelele sociale sunt obligate să identifice și să blocheze imediat conturile încălcătorilor, scrie wam.ae.

Copiilor cu vârsta între 15 și 16 ani li se permite să folosească rețelele sociale cu condiția consolidării măsurilor de protecție a conturilor lor.

În noiembrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care propune stabilirea unei vârste minime de înregistrare pe rețelele sociale la 16 ani.

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