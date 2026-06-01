Dronele au lovit mai multe blocuri de locuințe din Harkov și Odesa: Sunt persoane rănite.

În noaptea de duminică spre luni, 1 iunie, în Odesa și Harkov, în urma unui atac cu drone, au fost avariate clădiri cu mai multe etaje, iar șapte persoane au fost rănite. Despre aceasta au anunțat pe canalele lor de Telegram șeful administrației militare din Odesa, Serghei Lîsak, și șeful administrației militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, transmite dw.com.

Potrivit lui Lîsak, o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje din Odesa, în urma căruia parterul și etajul întâi au fost parțial distruse, iar apoi a izbucnit un incendiu. De asemenea, au fost avariate fațada clădirii și balcoanele. În plus, a luat foc o clădire nerizedențială cu două etaje și două clădiri cu un etaj. În total, în urma atacurilor nocturne au fost răniți patru locuitori ai Odesei.

La Harkov, potrivit lui Sinegubov, în urma atacului nocturn a fost avariat un bloc de locuințe cu cinci etaje, precum și blocuri cu mai multe etaje, garaje și un automobil aflat în apropiere. A izbucnit un incendiu. De asemenea, loviturile au vizat alte două cartiere din Harkov, unde au fost avariate cel puțin trei case particulare, a precizat primarul Igor Terehov. Totodată, un atac cu drone a fost înregistrat în orașul Bohoduhiv din regiunea Harkov. În total, în urma atacului nocturn asupra regiunii au fost răniți trei oameni, printre care o femeie de 34 de ani din Harkov și o femeie de 39 de ani din Bohoduhiv.