Deficitul de personal din Germania va crește cu 4,3 milioane până în 2036.

Deficitul forței de muncă în Germania va crește cu 4,3 milioane de persoane până în 2036 din cauza pensionării generației baby boomers. Această prognoză a fost publicată luni, 15 iunie, de Institutul German de Economie (IW) din Köln, scrie dw.com.

Pensionarea generației baby boomers va afecta piața muncii din Germania mai puternic decât se estima anterior, au calculat economiștii. În 2024 se aștepta ca deficitul de personal să crească cu 3 milioane de persoane.

IW: Numărul persoanelor apte de muncă în Germania va scădea

Generația baby boomers include persoanele născute între 1954 și 1969. Aceasta reprezintă aproape 20 de milioane de cetățeni germani. Aproximativ un sfert dintre ei au deja peste 67 de ani, adică s-au pensionat. Restul vor atinge această vârstă până în 2036.

Intrarea noilor forțe de muncă pe piață nu va compensa această pierdere din cauza reducerii populației mai intense decât se aștepta, au calculat la IW. În consecință, numărul persoanelor apte de muncă în Germania va scădea cu 7%, până la 51 de milioane.

„În câțiva ani economia nu va mai avea suficientă forță de muncă pentru a asigura prosperitatea și a susține statul social în forma sa actuală”, citează AFP expertul IW Holger Schäfer. Potrivit acestuia, pentru a corecta situația, mai multe persoane trebuie să lucreze mai mult timp, iar companiile trebuie să simplifice procesul de angajare a specialiștilor calificați din străinătate.

Populația Germaniei va scădea de asemenea

Prognoza IW privind numărul total al populației Germaniei a fost de asemenea revizuită în scădere. În 2024, institutul estima că aceasta va ajunge la 85 de milioane până în 2040. Acum această estimare a fost ajustată la 82 de milioane.

Motivul este scăderea ritmului migrației. Dacă anterior îmbătrânirea generală a populației era compensată de imigrație, acum sosesc mult mai puține persoane, se arată în raport.