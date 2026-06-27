Cutremurul din Venezuela: La Caracas s-au format cozi pentru mâncare.

Locuitorii din Caracas stau la coadă la magazine după cutremur.

„Da, este prima dată după cutremur, pentru că totul a fost închis... Acasă avem alimente, dar lipsesc unele lucruri, trebuie să ieșim. Coada se mișcă repede, intră câte 10-15 persoane”, a povestit locuitorul capitalei Robert Rangel, transmite gazeta.ru.

Bărbatul a vorbit și despre ajutorul oferit de organizațiile umanitare. Astfel, oamenilor li se oferă apă și mâncare. Sunt deschise puncte de colectare a ajutoarelor umanitare.

La 25 iunie, în Venezuela a fost instituită stare de urgență după două cutremure puternice cu magnitudinea 7,2 și 7,5, care au avut loc seara zilei de 24 iunie, la un interval de mai puțin de un minut. Acestea au fost printre cele mai puternice din republică din ultimii peste o sută de ani. Seismele au fost resimțite în Caracas și în mai multe state ale țării. Aeroportul internațional Simon Bolivar din Maiquetía, situat în apropierea capitalei Venezuelei, a fost închis din cauza avariilor.

A fost suspendată activitatea metroului și a căilor ferate din capitală. În mai multe cartiere au avut loc întreruperi ale alimentării cu electricitate și apă, precum și ale comunicațiilor și accesului la Internet. În casele avariate a fost oprit gazul. Numărul oficial al victimelor și al celor afectați poate depăși 100.000.