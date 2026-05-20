Cutremur puternic, produs în estul Turciei: S-a instaurat panica printre oameni.

Despre aceasta informează Haber Global, transmite media.az.

Potrivit informațiilor, în Elazig unii locuitori și-au părăsit casele și locurile de muncă, ieșind pe străzi.

În districtul Battalgazi din provincia turcă Malatya a fost înregistrată o activitate seismică cu magnitudinea 5,6.

Despre aceasta informează Administrația pentru Gestionarea Dezastrelor și Urgențelor a Guvernului Turciei (AFAD) pe rețeaua socială X.

Focarul seismului a fost la adâncimea de 7 km. Mișcările solului au fost resimțite și în zonele învecinate.