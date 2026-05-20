20 Mai 2026, 11:44
Cutremur puternic, produs în estul Turciei: S-a instaurat panica printre oameni
Un cutremur puternic produs în Malatya a fost resimțit și în provincia Elazig.
Despre aceasta informează Haber Global, transmite media.az.
Potrivit informațiilor, în Elazig unii locuitori și-au părăsit casele și locurile de muncă, ieșind pe străzi.
În districtul Battalgazi din provincia turcă Malatya a fost înregistrată o activitate seismică cu magnitudinea 5,6.
Despre aceasta informează Administrația pentru Gestionarea Dezastrelor și Urgențelor a Guvernului Turciei (AFAD) pe rețeaua socială X.
Focarul seismului a fost la adâncimea de 7 km. Mișcările solului au fost resimțite și în zonele învecinate.