Despre aceasta, citând surse, informează publicația britanică The Telegraph, scrie „Europa Liberă”.

Potrivit The Telegraph, în timpul discuțiilor preliminare de săptămâna trecută, împotrivă s-au exprimat Marea Britanie, Franța, Italia, Spania și Canada.

O sursă din NATO a declarat publicației că aceste țări „nu sunt entuziasmate” de această idee.

Cel puțin alte 7 țări din NATO, toate deja alocând pentru sprijin mai mult de 0,25% din PIB-ul lor, s-au pronunțat „pentru”.

Interlocutorul nu a numit țările care susțin ideea lui Rutte, dar, după datele publice disponibile și calculele Institutului Kiel, este probabil vorba despre țările din Europa de Nord și Baltice, Polonia și Țările de Jos.

În special, înaintea întâlnirii la nivelul miniștrilor de externe ai țărilor NATO din Suedia săptămâna trecută, despre acest lucru a vorbit ministrul norvegian.

Premierul suedez Ulf Kristersson a spus, de asemenea, că „ar dori ca mai multe țări, care vorbesc atât de frumos despre Ucraina”, să contribuie mai mult la ajutorul militar.

Deoarece în Alianță toate deciziile se iau pe principiul unanimității, un obstacol poate fi opoziția categorică chiar și a unei singure capitale.

Publicația notează că această informație poate deveni un motiv suplimentar de dezamăgire în Marea Britanie – după slăbirea sancțiunilor împotriva petrolului rusesc.

În același timp, se menționează că nu există reproșuri față de Marea Britanie privind volumul ajutorului pe care îl oferă deja Ucrainei, deși este mai mic de 0,25% din PIB – cele mai multe critici din partea celor care contribuie cu sume mari vin la adresa Franței, Spaniei și Italiei, cărora li se reproșează că, fiind a 3-a, a 4-a și a 5-a cea mai mare economie a Europei, ar putea contribui mai mult.

Reamintim că, după întâlnirea ministerială, Rutte a declarat că a auzit „multe comentarii încurajatoare” din partea aliaților privind ajutorul pentru Ucraina.