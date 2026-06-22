Canada va instala un radar peste orizont pentru monitorizarea Arcticii până în 2029.

Guvernul Canadei, condus de prim-ministrul Mark Carney, a încheiat acorduri cu guvernul Australiei și compania BAE Systems Australia pentru achiziționarea unui sistem radar de supraveghere peste orizont în Arctica (A-OTHR).

Tranzacția de 2,5 miliarde de dolari a fost semnată la Canberra de secretarul de stat pentru achiziții de apărare al Canadei, Steven Fury, și ministrul apărării al Australiei, Richard Marles, scrie cbc.ca.

Deoarece echipamentul este produs în străinătate, părțile au semnat și un acord privind facilitățile industriale, care prevede investiții reciproce în industria canadiană de apărare. A-OTHR va permite monitorizarea spațiului aerian pentru amenințări din partea avioanelor și rachetelor solitare deasupra Regiunii Extreme Nordice. Stațiile radar vor fi amplasate în sudul Ontario, în zona lacurilor Kawartha. Se așteaptă ca sistemul să fie pus în funcțiune până în 2029.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunțat parteneriatul cu Australia anul trecut, estimând costul total al programului la 6 miliarde de dolari. Acordul semnat acoperă doar primul dintre cele două radare planificate. Al doilea sistem, radarul polar peste orizont (P-OTHR), urmează să fie instalat în interiorul Arhipelagului Arctic Canadian, format din 36.500 de insule.