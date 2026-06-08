Amsterdamul se pregătește să majoreze drastic taxele pentru turiști și să închidă portul de croazieră.

Noul plan de coaliție al administrației orașului prevede majorarea taxei turistice până la 20%, închiderea terminalului de croaziere maritime și chiar cumpărarea întreprinderilor din centrul istoric al orașului pentru a reduce presiunea turistică, informează libertatea.ro.

Propunerile corespunzătoare vor fi examinate de Consiliul Local pe 10 iunie.

În prezent, în Amsterdam există deja una dintre cele mai mari taxe turistice din Europa — 12% din costul cazării sau o taxă fixă de 15 euro pentru vizitatorii de o zi. Conform noului plan, din 2027 cota taxei va crește la 16%, iar apoi va fi majorată anual cu un punct procentual, până în 2030 când va ajunge la 20%.

Autoritățile orașului explică inițiativa prin faptul că Amsterdam rămâne o destinație turistică extrem de populară, însă fluxul de vizitatori pune o presiune serioasă asupra spațiilor publice, infrastructurii și calității vieții locuitorilor.

Se așteaptă ca veniturile suplimentare din taxa turistică să fie direcționate către proiecte de amenajare a orașului, creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de viață atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

Una dintre cele mai radicale măsuri ar putea fi închiderea terminalului de croaziere maritime. În document se menționează direct intenția de a opri sosirile în Amsterdam pe vase de croazieră maritime. Pentru implementarea acestei decizii, municipalitatea plănuiește să poarte negocieri cu guvernul Olandei și autoritățile regionale.

Dacă inițiativa va fi aprobată, aceasta va afecta industria croazierelor, deoarece anual în oraș sosesc pe mare sute de mii de pasageri.

În plus, municipalitatea intenționează să schimbe treptat aspectul centrului istoric. Autoritățile iau în considerare posibilitatea cumpărării sistematice a clădirilor și a întreprinderilor din acestea pentru a reduce impactul turismului excesiv asupra zonelor centrale ale orașului.

De asemenea, se discută majorarea taxelor pentru plimbările pe canale, inclusiv pentru bărcile turistice, bărci cu motor, canoe și alte tipuri de transport acvatic.

Noua administrație a renunțat și la proiectul anterior de construire a unui „Centru Erotic” special, care ar fi urmat să mute parțial industria sexului în afara celebrului Cartier al Luminilor Roșii. În schimb, autoritățile intenționează să susțină proiecte locale mici, menite să reducă presiunea asupra centrului orașului.

O altă măsură va fi reducerea cheltuielilor pentru promovarea Amsterdamului ca destinație turistică. Municipalitatea plănuiește să diminueze finanțarea organizației care gestionează brandul „I amsterdam” și să se concentreze pe formarea unui model de turism mai echilibrat.

În ultimii ani, locuitorii Amsterdamului se plâng tot mai des de străzile aglomerate, zgomot, creșterea prețurilor și numărul excesiv de turiști. În acest context, autoritățile orașului se alătură unei serii de destinații europene care încearcă să limiteze consecințele turismului de masă asupra populației locale și infrastructurii urbane.