18 persoane au murit în Franța din cauza caniculei extreme.

Cel puțin 18 persoane au murit în Franța în urma unui val de căldură extremă care a cuprins Europa și a doborât recorduri de temperatură în mai multe orașe luni.

Temperatura în Bordeaux, în regiunea viticolă de vest a Franței, a urcat până la 41,9°C, doborând recordul stabilit în august anul trecut. În Poitiers, în centrul Franței, a atins 41,2°C, depășind maximul anterior înregistrat în 1947, transmite eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Salvatorii nu au reușit să resusciteze doi copii de 2 și 4 ani, pe care mama i-a găsit inconștienți în mașina familiei, lângă casa lor din orașul Carpentras, în sud-estul Franței.

Trei persoane în vârstă, între 80 și 95 de ani, au murit în weekend în regiunea Bordeaux din cauza problemelor de sănătate provocate de caniculă, a anunțat reprezentanta autorităților locale, Sophie Brocas.

De asemenea, de duminică până luni au fost raportate 13 cazuri de înec. Anul trecut, în timpul valurilor de căldură din Franța, numărul deceselor prin înec a crescut cu 172%.

Potrivit informațiilor, noaptea de luni spre marți a fost cea mai caldă din ultimii 79 de ani pe teritoriul Franței, de la începutul observațiilor sistematice.

Din cauza valului de căldură, sute de școli au fost închise temporar sau și-au modificat programul, iar circulația trenurilor este adaptată în cele mai fierbinți ore ale zilei din cauza efectelor temperaturilor ridicate asupra infrastructurii.