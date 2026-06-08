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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 15:35
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Un moldovean, reținut la granița cu România: Este căutat de poliția din Franța

Grănicerii români de la punctul de trecere Oancea au reținut un bărbat de 37 de ani cu dublă cetățenie, moldovenească și bulgară. Potrivit forțelor de ordine, acesta este căutat în Franța pentru o serie de infracțiuni.

Un moldovean, reținut la granița cu România: Este căutat de poliția din Franța.
Un moldovean, reținut la granița cu România: Este căutat de poliția din Franța.

Bărbatul, care se afla într-un microbuz, a fost depistat în timpul verificării documentelor la intrarea în România. S-a constatat că pe numele său era emis un mandat european de arestare, motiv pentru care polițiștii de frontieră l-au predat imediat echipei operative de investigații penale din Galați, transmite rupor.md.

Nu se precizează pentru ce infracțiuni autoritățile franceze au emis mandatul de urmărire pe numele cetățeanului moldovean.

Sursă
rupor.md logorupor
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