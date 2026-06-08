Un moldovean, reținut la granița cu România: Este căutat de poliția din Franța.

Bărbatul, care se afla într-un microbuz, a fost depistat în timpul verificării documentelor la intrarea în România. S-a constatat că pe numele său era emis un mandat european de arestare, motiv pentru care polițiștii de frontieră l-au predat imediat echipei operative de investigații penale din Galați, transmite rupor.md.

Nu se precizează pentru ce infracțiuni autoritățile franceze au emis mandatul de urmărire pe numele cetățeanului moldovean.