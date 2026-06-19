Un moldovean, reținut în Spania pentru crimă: S-a ascuns timp de șase ani în munții Italiei.

În orașul italian Broni a fost arestat un cetățean moldovean de 42 de ani, dat în urmărire internațională timp de șase ani, suspectat de răpire și ucidere brutală a unei persoane.

Potrivit publicației italiene Il Giorno, care citează poliția locală și procuratura, reținerea a fost efectuată de carabinierii din provincia Pavia pe baza unui mandat european de arestare, transmite rupor.md.

Conform anchetei, infracțiunea a avut loc în decembrie 2020 în orașul spaniol Santa Fe (provincia Granada). Autoritățile locale au căutat bărbatul răpit, pentru care s-a cerut răscumpărare, însă ulterior luptătorii Gărzii Civile a Spaniei l-au găsit mort. Victima avea gura legată, iar ochii și aproape toată fața erau acoperite cu bandă adezivă. În cursul investigației, autoritățile spaniole au concluzionat că răpirea și uciderea au fost comise de o grupare infracțională internațională specializată în contrabanda cu marijuana, din care făcea parte și moldoveanul reținut.

Bărbatul a stat ascuns o perioadă îndelungată în zona colinară Oltrepo Pavese din nordul Italiei. A fost găsit datorită informațiilor operative primite de carabinierii italieni de la colegii lor spanioli. În prezent, cetățeanul Republicii Moldova este încarcerat în închisoarea din Pavia și așteaptă decizia Curții de Apel din Milano, care va examina procedura de extrădare în Spania.