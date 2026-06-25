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rupor.md logorupor
25 Iunie 2026, 15:28
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Un moldovean de 42 de ani, considerat periculos pentru societate, va fi deportat din Italia

În provincia italiană Frosinone, poliția a reținut ieri, 24 iunie, și a arestat un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani pentru violență domestică, deținere ilegală de armă și ședere ilegală în țară.

Un moldovean de 42 de ani, considerat periculos pentru societate, va fi deportat din Italia.
Un moldovean de 42 de ani, considerat periculos pentru societate, va fi deportat din Italia.

Potrivit publicației locale FrosinoneToday, bărbatul a fost recunoscut ca periculos pentru societate, motiv pentru care autoritățile au decis să-l expulzeze în țara sa natală, scrie rupor.md.

În timpul unor raiduri împotriva migrației ilegale, forțele de ordine i-au verificat documentele cetățeanului moldovean și i-au deschis dosar penal. S-a constatat că acesta are mai multe încălcări ale legii, inclusiv violență domestică, nerespectarea regulilor de migrație și deținerea ilegală de arme. Șeful poliției locale a considerat că prezența în continuare a bărbatului în Italia reprezintă o amenințare pentru siguranța publică și a semnat ordinul de expulzare.

Persoana reținută a fost dusă sub escortă la Centrul de detenție pentru repatriere, situat la Roma. În acest centru de detenție, conaționalul nostru va rămâne în arest până când autoritățile italiene vor finaliza toate documentele pentru trimiterea efectivă în Republica Moldova.

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rupor.md logorupor
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