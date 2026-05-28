28 Mai 2026, 18:52
Un moldovean a încercat să iasă din România cu permisul suspendat
Un bărbat de 36 de ani, cu cetățenie română și a Republicii Moldova, este cercetat de polițiștii de frontieră români după ce a fost depistat la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Bărbatul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de ieșire din România. Acesta conducea un autoturism înmatriculat în România, transmite stiri.md.
La controlul de frontieră, șoferul nu a putut prezenta permisul de conducere. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule suspendat pentru încălcări ale regimului juridic al circulației rutiere.
Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul având dreptul de conducere suspendat. La finalizarea anchetei urmează să fie dispuse măsurile legale.