Un deținut a evadat în timp ce se afla la o instituție medicală din Chișinău.

Potrivit instituției, bărbatul a fost transportat la instituția medicală însoțit de pază pentru efectuarea unor investigații medicale. Fuga a avut loc după ce a ieșit din clădire, transmite rupor.md.

Acesta a fost reținut imediat după producerea incidentului și readus în custodia administrației penitenciare. Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că pe caz au fost inițiate verificările și acțiunile procedurale de rigoare.