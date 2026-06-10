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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 13:47
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Un deținut a evadat în timp ce se afla la o instituție medicală din Chișinău

Un deținut din Penitenciarul nr. 16 - Pruncul a evadat după ce a ieșit dintr-o instituție medicală din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Un deținut a evadat în timp ce se afla la o instituție medicală din Chișinău.
Un deținut a evadat în timp ce se afla la o instituție medicală din Chișinău.

Potrivit instituției, bărbatul a fost transportat la instituția medicală însoțit de pază pentru efectuarea unor investigații medicale. Fuga a avut loc după ce a ieșit din clădire, transmite rupor.md.

Acesta a fost reținut imediat după producerea incidentului și readus în custodia administrației penitenciare. Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că pe caz au fost inițiate verificările și acțiunile procedurale de rigoare.

Sursă
rupor.md logorupor
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