10 Iunie 2026, 13:47
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Un deținut a evadat în timp ce se afla la o instituție medicală din Chișinău
Un deținut din Penitenciarul nr. 16 - Pruncul a evadat după ce a ieșit dintr-o instituție medicală din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor.
Potrivit instituției, bărbatul a fost transportat la instituția medicală însoțit de pază pentru efectuarea unor investigații medicale. Fuga a avut loc după ce a ieșit din clădire, transmite rupor.md.
Acesta a fost reținut imediat după producerea incidentului și readus în custodia administrației penitenciare. Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că pe caz au fost inițiate verificările și acțiunile procedurale de rigoare.