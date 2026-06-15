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mybusiness.md logomybusiness
15 Iunie 2026, 13:48
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Un cetățean moldovean, expulzat din Ucraina pentru încălcarea regulilor de migrație

Un cetățean al Republicii Moldova a fost expulzat forțat din Ucraina după ce a încercat să folosească două pașapoarte pentru a ocoli termenele legale de ședere.

Un cetățean moldovean, expulzat din Ucraina pentru încălcarea regulilor de migrație.
Un cetățean moldovean, expulzat din Ucraina pentru încălcarea regulilor de migrație.

Potrivit Serviciului de Migrație din regiunile Kirovograd și Cerkasî, bărbatul în vârstă de 43 de ani deținea pașapoarte ale Republicii Moldova și ale României, relatează mybusiness.md cu referire la sud.ua.

În 2021, acesta și-a schimbat numele, iar pașaportul moldovenesc a fost emis cu noile date personale. Astfel, putea folosi două documente diferite pentru o perioadă îndelungată: să intre în Ucraina cu un pașaport, să rămână în termenul permis de regimul fără vize, să iasă pentru câteva zile și apoi să revină cu celălalt pașaport.

În timpul verificărilor, angajații serviciului de migrație au stabilit că ambele documente aparțin aceleiași persoane. Astfel, bărbatul a evitat practic respectarea regulii de ședere „90 de zile în decurs de 180”.

Pentru depășirea termenului permis de ședere, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 3.400 de grivne (aproximativ 1.300 de lei).

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