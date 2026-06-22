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pulsmedia
22 Iunie 2026, 10:03
17 334
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Un cap și picioare umane, găsite pe linia de cale ferată din Otaci

Poliția a fost alertată după ce mai multe bucăți de cadavru au fost depistate în proximitatea orașului Otaci din raionul Ocnița.

Un cap și picioare umane, găsite pe linia de cale ferată din Otaci.
Un cap și picioare umane, găsite pe linia de cale ferată din Otaci.

Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de aproximativ 50-60 de ani, ale căror picioare și cap ar fi fost găsite pe linia de cale ferată, transmite PulsMedia.

Se presupune că acesta ar fi fost făcut bucăți de către tren. S-a stabilit că prin zonă, pe parcursul nopții pe linia de cale ferată, unde a fost înregistrată descoperire macabră, ar fi circulat trei trenuri marfare și unul de pasageri.

Oamenii legii continuă să caute cutia toracică și membrele superioare ale victimei, iar bucățile din trupul bărbatului găsite au fost transportate la Centrul de Medicină Legală.

Poliția investighează circumstanțele incidentului și stabilește identitatea persoanei decedate.

Sursă
pulsmedia
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