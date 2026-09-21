Un automobil al Armatei Naționale, implicat într-un accident la Otaci: Șoferul era beat.

Automobilul de serviciu al Ministerului Apărării a fost implicat într-un accident rutier în orașul Otaci, după ce militarul aflat la volan a pierdut controlul asupra vehiculului.

Potrivit datelor preliminare, acesta se afla în stare de ebrietate.

Accidentul s-a produs în noaptea de 21 septembrie, în jurul orei 03:50, pe strada Libertății, 116. În accident a fost implicat un Ford Ranger din dotarea Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” a Ministerului Apărării.

Potrivit surselor pulsmedia.md, automobilul era condus de un sergent în vârstă de 24 de ani. Acesta ar fi pierdut controlul asupra volanului, după care mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un stâlp. Automobilul a fost avariat, însă ambii militari aflați în habitaclu nu au avut de suferit.

Potrivit acestora, ei se aflau într-o misiune și căutau o dronă care a traversat în timpul nopții spațiul aerian al Republicii Moldova în partea de nord a țării.

Totodată, sursele susțin că ambii militari se aflau în stare de ebrietate avansată. Șoferul a fost testat cu aparatul Drager. Aparatul a indicat 0,99 mg/l alcool în aerul expirat.

Oamenii legii au inițiat o anchetă. Totodată, militarul nu a fost reținut pentru 72 de ore.

Poliția, precum și Ministerul Apărării, au confirmat incidentul cu implicarea unui automobil aflat în gestiunea Armatei Naționale.

Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ocnița a comunicat că, potrivit datelor preliminare, șoferul de 24 de ani al automobilului Ford a pierdut controlul asupra vehiculului și s-a izbit într-un stâlp de telecomunicații amplasat în afara părții carosabile.

„În urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, care a indicat 0,99 mg/l alcool în aerul expirat”, a precizat Svetlana Talpă.

Amintim că anterior Ministerul Apărării a anunțat că un obiect aerian neidentificat a traversat, în noaptea de 21 septembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova. Informația a fost comunicată de Serviciul Operațiuni Aeriene.

Potrivit instituției, la ora 00:17, sistemele de supraveghere au înregistrat o traversare neautorizată a spațiului aerian național.

Aparatul de zbor se deplasa dinspre satul Tribusiivka, regiunea Vinița, Ucraina, în direcția satului Hrustova, regiunea transnistreană, după care și-a schimbat direcția spre nord, către Iampol, în zona de frontieră. Ulterior, obiectul și-a continuat deplasarea în direcția Dondușeni. La ora 00:38, acesta a fost detectat deplasându-se spre raionul Briceni, iar la ora 00:44 a dispărut în zona satului Tabani. Din motive de securitate, spațiul aerian din partea de nord a țării a fost restricționat pentru 24 de minute.