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21 Сентября 2026, 07:43
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Неизвестный летательный аппарат пересек воздушное пространство Молдовы

Неустановленный воздушный объект в ночь на 21 сентября пересёк воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила Служба воздушных операций.

Неизвестный летательный аппарат пересек воздушное пространство Молдовы.
Неизвестный летательный аппарат пересек воздушное пространство Молдовы.

По данным Министерства обороны, в 00:17 системы наблюдения зафиксировали несанкционированное пересечение национального воздушного пространства.

Летательный аппарат двигался со стороны села Трибусивка Винницкой области Украины в направлении села Хрустовая, приднестровского региона, после чего взял курс на север, в сторону Ямполь в приграничной зоне. Затем объект продолжил движение в направлении Дондюшан. В 00:38 его обнаружили движущимся в сторону Бричанского района, а в 00:44 он исчез в районе села Табаны.

В целях безопасности воздушное пространство в северной части страны было ограничено на 24 минуты. В Службе воздушных операций отметили, что несанкционированный пролёт произошёл на фоне массированных атак России по Украине этой ночью.

В район Табан направились группы Национальной армии, а также сотрудники других силовых структур. Они обследуют местность.

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