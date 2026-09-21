Неизвестный летательный аппарат пересек воздушное пространство Молдовы.

Неустановленный воздушный объект в ночь на 21 сентября пересёк воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила Служба воздушных операций.

По данным Министерства обороны, в 00:17 системы наблюдения зафиксировали несанкционированное пересечение национального воздушного пространства.

Летательный аппарат двигался со стороны села Трибусивка Винницкой области Украины в направлении села Хрустовая, приднестровского региона, после чего взял курс на север, в сторону Ямполь в приграничной зоне. Затем объект продолжил движение в направлении Дондюшан. В 00:38 его обнаружили движущимся в сторону Бричанского района, а в 00:44 он исчез в районе села Табаны.

В целях безопасности воздушное пространство в северной части страны было ограничено на 24 минуты. В Службе воздушных операций отметили, что несанкционированный пролёт произошёл на фоне массированных атак России по Украине этой ночью.

В район Табан направились группы Национальной армии, а также сотрудники других силовых структур. Они обследуют местность.