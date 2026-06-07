7 Iunie 2026, 09:00
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Un automobil a fost luat de ape și aruncat într-un canal de scurgere la Ialoveni
Ploile torențiale de ieri au provocat noi incidente în raionul Ialoveni.
Potrivit Poliției, în localitatea Cărbuna, un automobil a fost luat de apele formate în urma precipitațiilor abundente și aruncat într-un canal de scurgere.
Potrivit oamenilor legii, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.
Pentru recuperarea vehiculului a fost solicitată intervenția unui excavator, care a reușit să-l extragă din canal.