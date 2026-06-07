Un automobil a fost luat de ape și aruncat într-un canal de scurgere la Ialoveni.

Potrivit Poliției, în localitatea Cărbuna, un automobil a fost luat de apele formate în urma precipitațiilor abundente și aruncat într-un canal de scurgere.

Potrivit oamenilor legii, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Pentru recuperarea vehiculului a fost solicitată intervenția unui excavator, care a reușit să-l extragă din canal.